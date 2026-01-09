Carro do Ano 2026: Mercedes-Benz CLA é o novo rei da Europa

O novíssimo Mercedes-Benz CLA foi esta sexta-feira coroado Carro Europeu do Ano 2026 no salão automóvel de Bruxelas, com os votos de 59 jornalistas de 23 países do Velho Continente.

Segunda vez que a insígnia germânica conquistou o título, depois do Mercedes-Benz 450 em 1974, teve como principal trunfo as inovações tecnológicas que comporta, mesmo se o seu preço não seja acessível a todos.

Os avanços imprimidos com a nova plataforma MMA com arquitectura eléctrica de 800 volts conferem à berlina coupé uma autonomia combinada próxima dos 800 quilómetros.

Favorito à conquista do troféu estava o Skoda Elroq mas o SUV compacto apenas conquistou 220 pontos na votação final, superando o Kia EV4 com os seus 208 pontos.

O Citroën C5 Aircross perdeu o pódio por apenas um ponto, totalizando 207 pontos, seguido pelo Fiat Grande Panda com 200 e pelo Dacia Bigster com 170, com os 150 pontos do Renault 4 E-Tech Electric a deixá-lo na sétima posição.

