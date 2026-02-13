 Pesquisa
Tome Nota

Carro do Ano 2026: candidatos mostram-se em Lisboa no Colombo

16:10 - 13-02-2026
 
 
Carro do Ano 2026: candidatos mostram-se em Lisboa no Colombo

Sem vontade de "carnavalar" nestes dias de Inverno? Aproveite então o fim de semana para conhecer os 28 candidatos ao Carro do Ano / Troféu de Cristal no Centro Comercial Colombo em Lisboa.

A iniciativa que arrancou esta sexta-feira dá a conhecer todos os protagonistas que irão tentar suceder ao Citroën C3 que venceu a edição do ano passado.

Recorde-se que a concurso às oito categorias do Carro do Ano estão 92 modelos avaliados por um júri composto por jornalistas especializados em representação dos principais órgãos de comunicação social portugueses.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Carro do AnoVolante de CristalCentro Comercial ColomboLisboa
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Novas aplicações: Skoda reforça infoentretenimento dos Elroq e Enyaq

Novas aplicações: Skoda reforça infoentretenimento dos Elroq e Enyaq

Novas aplicações: Skoda reforça infoentretenimento dos Elroq e Enyaq

Novas aplicações: Skoda reforça infoentretenimento dos Elroq e Enyaq

Gama Ford Kuga assume BlueCruise para a condução ''sem mãos''

Gama Ford Kuga assume BlueCruise para a condução ''sem mãos''

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.