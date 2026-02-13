Carro do Ano 2026: candidatos mostram-se em Lisboa no Colombo

Sem vontade de "carnavalar" nestes dias de Inverno? Aproveite então o fim de semana para conhecer os 28 candidatos ao Carro do Ano / Troféu de Cristal no Centro Comercial Colombo em Lisboa.

A iniciativa que arrancou esta sexta-feira dá a conhecer todos os protagonistas que irão tentar suceder ao Citroën C3 que venceu a edição do ano passado.

Recorde-se que a concurso às oito categorias do Carro do Ano estão 92 modelos avaliados por um júri composto por jornalistas especializados em representação dos principais órgãos de comunicação social portugueses.

