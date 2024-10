Carro do Ano 2025: quem sucede ao BYD Seal?

Já são conhecidos os 38 modelos que vão lutar pelo Troféu Volante de Cristal no Carro do Ano 2025 em Portugal.

No total, são 67 inscrições divididas pelas classes Citadino, Desportivo/Lazer, Elétrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto e Grande SUV, com o Design a ser uma das novidades desta edição.

Dezanove jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do País, irão fazer testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso.

Estética, prestações, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental serão algumas das áreas de avaliação, com o vencedor do galardão, e das respectivas categorias, a serem conhecidos em Março.

Será ainda atribuído o Prémio Inovação e Tecnologia para o dispositivo mais inovador e tecnologicamente avançado que beneficie a condução e o condutor.

A comissão executiva voltará a distinguir a Personalidade do Ano, que, pela sua participação profissional e empenho, contribua para o desenvolvimento do sector automóvel no nosso país.

Candidatos a Carro do Ano 2025

Abarth 600e / Alfa Romeo Junior / Audi A5 Avant / Audi A6 e-tron / BYD Seal U / BYD Sealion 7 / BYD Tang / Citroën C3 / Cupra Tavascan / Cupra Terramar / Dacia Duster / Dongfeng Box / Fiat Grande Panda / Hyundai Ioniq 5 N / Hyundai Santa Fé / Hyundai Tucson / KGM Torres EVX / KIA EV3 / KIA Picanto / Lexus LBX / Mazda CX-80 / Opel Grandland / Peugeot 3008 / Polestar 3 / Polestar 4 / Renault 5 / Renault Rafale / Renault Scénic / Skoda Kodiaq / Skoda Superb / Toyota Land Cruiser / Volkswagen Golf / Volkswagen ID.7 Tourer / Volkswagen Passat / Volkswagen Tiguan / Xpeng G6 / Xpeng G9 / Xpeng P7

Citadino do Ano

Alfa Romeo Junior Ibrida / Citroën ë-C3 Max / Dongfeng Box Plus / Fiat Grande Panda La Prima / KIA Picanto 1.0 MT Urban

Design do Ano

Alfa Romeo Junior / Audi A6 e-tron Performance / BYD Sealion 7 Excellence / Fiat Grande Panda La Prima / Hyundai Santa Fé PHEV Vanguard / Polestar 4 Long Range Dual Motor / Renault 5 Iconic E-Tech / Xpeng G6 Performance

Desportivo/Lazer do Ano

Abarth 600e Scorpionissima / Alfa Romeo Junior Veloce / Cupra Tavascan VZ / Hyundai Ioniq 5 N / Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI

Eléctrico do Ano

Alfa Romeo Junior Elletrica / Audi A6 e-tron Performance / BYD Seal U Design / BYD Sealion 7 Excellence / BYD Tang Flagship / Citroën ë-C3 Max / Cupra Tavascan Endurance / Dongfeng Box Plus / Fiat Grande Panda La Prima / Hyundai Ioniq 5 N / KIA EV3 Tech / Peugeot E-3008 GT / Polestar 4 Long Range Dual Motor / Renault 5 E-Tech Iconic / Renault Scénic E-Tech Iconic / Volkswagen ID.7 Tourer Pro Urban / Xpeng G6 Performance / Xpeng G9 Performance / Xpeng P7 Performance

Familiar do Ano

Audi A5 TDI Avant / BYD Seal U Design / KGM Torres EVX K5 / Skoda Superb Break Laurin & Klement 1.5 TSI PHEV / Volkswagen Passat 1.5 TSI R Line

Híbrido Plug-In do Ano

BYD Seal U DM-i Boost / Cupra Terramar PHEV / Hyundai Santa Fe PHEV Vanguard / Hyundai Tucson PHEV / Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV / Renault Rafale E-Tech 4x4 300 Plug-In Hybrid / Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV / Skoda Superb Break Laurin & Klement 1.5 TSI PHEV / Toyota C-HR Plug-in Hybrid Lounge / Volkswagen Tiguan 1.5 TSI

SUV Compacto do Ano

Dacia Duster Extreme Hybrid 140 / Hyundai Tucson PHEV / KIA EV3 Tech / Lexus LBX Cool Full-Hybrid / Opel Grandland GS Electric / Peugeot E-3008 GT

Grande SUV do Ano

BYD Tang Flagship / Hyundai Santa Fe PHEV Vanguard / Mazda CX-80 3.3 e-Skyactiv D / Polestar 3 Long Range Dual Motor / Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV / Toyota Land Cruiser 250 VX-L / Xpeng G9 Performance

