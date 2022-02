Carro do Ano 2022: conheça os sete finalistas em Portugal

Cupra Born, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Nissan Qashqai, Peugeot 308, Skoda Enyaq e Toyota Yaris Cross são os finalistas ao Carro do Ano no nosso país.

Os modelos seleccionados pelos jurados, de que o Aquela Máquina faz parte, passam à ronda final da 39.ª edição do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022.

Principal destaque é, sem dúvida, a presença de quatro modelos 100% eléctricos na lista dos sete finalistas.

O modelo premiado será distinguido com o título Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022.

São 34 automóveis a concurso no total, divididos por oito categorias, com diferentes modelos e versões.

Será ainda galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos do mercado nacional, divididos pelas classes Citadino, Desportivo, Familiar, SUV Compactos (inclui crossovers), Grandes SUV, Eléctrico, Híbrido, e Híbrido Plug-In.

Para esta edição, a organização volta a ter a concurso o prémio Tecnologia e Inovação, que será votado pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Para o galardão estão seleccionados os dispositivos mais inovadores e avançados a nível tecnológico, que consigam beneficiar directamente a condução e o condutor.

A comissão executiva do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2022 irá ainda distinguir a Personalidade do Ano.

A escolha recairá sobre a figura que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do sector automóvel no nosso país.

