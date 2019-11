Carro do Ano 2020: quem irá suceder ao Peugeot 508?

São 28 os automóveis alinhados na grelha de partida para a 37.ª edição do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020, que irá eleger o sucessor do Peugeot 508.

No passado dia 1 de Outubro terminaram as inscrições para a edição deste ano do prémio mais importante da indústria automóvel em Portugal.

As marcas de automóveis voltaram a aderir de forma inequívoca, inscrevendo mais de duas dezenas de modelos, dos quais 24 são ilegíveis a Carro do Ano.

Nos primeiros dez meses de 2019 foram colocados em circulação 206.550 novos veículos, um valor importante se levarmos em conta que faz agora um ano que entrou em vigor a fase intermédia do sistema WLTP, o novo protocolo de homologação de consumos e emissões.

A comissão organizadora do Carro do Ano criou novas classes dedicadas, exclusivamente, a carros eléctricos e híbridos, com o objectivo de sublinhar a importância da electrificação no sector automóvel e reflectir a aposta e o investimento que os fabricantes estão a fazer.

Os 19 jornalistas, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, preparam-se agora para iniciar testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. Estética, performance, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental são algumas das áreas de avaliação. Numa segunda fase, em meados de Janeiro, ficaremos a conhecer os sete finalistas.

O modelo premiado será distinguido com o título de Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020, recebendo o respectivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal.

Paralelamente, mantendo a generalidade dos seus pressupostos, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões vão contemplar sete classes: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, Grande SUV, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.

Prémio Tecnologia e Inovação

Para esta edição, a organização volta a seleccionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar directamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Familiar do Ano

BMW 116d

Kia ProCeed 1.6 CRDi GT Line

Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180 cv Excellence

Skoda Scala 1.0 TSI 116 cv Style DSG

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black

Híbrido do Ano

Hyundai Kauai HEV 1.6 GDI Premium MY20 + Navi + Vision

Lexus ES 300h Luxury

Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Volkswagen Passat GTE

SUV/Compacto do Ano

Audi Q3 Sportback 35 TDI 150 cv S Tronic

Citroën C5 Aircross Shine 1.5 BlueHDi 130 EAT8

Honda CR-V Hybrid 2.0 Lifestyle

Kia XCeed 1.4 T-GDI Tech

Lexus UX 250h Luxury

Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-G 122 cv Evolve Pack i-ACTIVSENSE

Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 cv N-Connecta

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force SQUARE Collection 4x2

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 cv DSG

Desportivo do Ano

Bentley Continental GTC

Hyundai i30 Fastback N 2.0 TGDi MY19 275 cv

BMW 840d xDrive (Cabrio)

Grande SUV do Ano

BMW X7 M50d

Seat Tarraco 2.0 TDI 150 cv XCellence

Eléctrico do Ano

Audi e-tron quattro

Citroën DS3 Crossback E-TENSE Grand Chic

Hyundai IONIQ EV MY20 + Pack Pele

Citadino do Ano

Opel Corsa 1.2 Turbo 130 cv GS Line

Peugeot 208 GT Line 1.2 PureTech 130 EAT8

