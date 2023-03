Carrinhas da polícia chocam no meio de manifestação em Paris

As manifestações em França, devido à recente aprovação do aumento da idade de reforma, estão a lançar o caos em várias cidades do país.

Vídeos publicados nas redes sociais, que rapidamente se tornam virais, dão conta dos distúrbios que as autoridades policiais tentam conter.

O mais recente, publicado esta quinta-feira à noite, "imortaliza" um pequeno acidente entre duas carrinhas da polícia.

O choque aconteceu no Boulevard du Montparnasse, em Paris, junto a um bar bem conhecido dos parisienses. Do incidente não resultou qualquer ferido.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?