Carregar em 15 minutos: Porsche desenvolve novas baterias

Porsche e Customcells assinaram esta segunda-feira uma parceria para o desenvolvimento de baterias que possam ser carregadas em apenas 15 minutos em postos ultra-rápidos.

A nova subsidiária, que será detida em 83,75% pela marca de Estugarda, terá como missão produzir baterias de alto desempenho com maior densidade a partir de novas células.

Ao mesmo, pretende-se reduzir ao máximo as matérias-primas necessárias e os custos associados à sua produção.

A Porsche sublinha ainda que as novas baterias serão concebidas para absorverem mais energia nas recuperações e terem melhor desempenho nos carregamentos rápidos.

Pretende-se, igualmente, que suportem temperaturas mais elevadas do que as conseguidas com as baterias actuais.

A BASF será também parceira no desenvolvimento das baterias da próxima geração, no fornecimento de materiais catódicos que permitam esses carregamentos mais rápidos.

"A meta é que a nossa fábrica atinja uma capacidade anual mínima de 100 MWh", explica Torge Thönnessen, presidente da Customcells, o que corresponde à produção de células para baterias para um milhar de automóveis.

E as novas baterias não terão apenas como destino os modelos da insígnia mas também de outras marcas do grupo Volkswagen.

O investimento da Porsche na nova fábrica, que ficará localizada nos arredores de Estugarda, ascenderá a várias dezenas de milhões de euros, embora a marca não tenha avançado com um valor concreto.

O projecto será ainda comparticipado em 60 milhões de euros pelos governos federal da Alemanha e do estado de Baden-Württemberg.

