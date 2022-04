Carregamentos mais simples e rápidos para o Cupra Born

Vai ser mais fácil carregar a bateria do Cupra Born a partir do Verão com a função Plug & Charge da insígnia espanhola.

O desportivo eléctrico consegue identificar, através de um padrão criptografado, quando está numa estação de carregamento.

O processo arranca de forma automática, sem o condutor precisar de usar o telemóvel ou o cartão RFID.

A tecnologia foi aperfeiçoada com o apoio de empresas como a Ionity e a Aral/BP.

Com a expansão da rede europeia de carregadores pelo grupo Volkswagen, os condutores do Cupra Born têm acesso a mais de 310 mil pontos de carregamento públicos.

E, para um processo mais rápido, a rede dispõe de 10 mil carregadores rápidos, com potência superiores a 100 kW, em mais de 3.000 locais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?