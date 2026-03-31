'Caroline' é o novo W16 Mistral da Bugatti para uma filha amada

Prosseguem a toda a velocidade as personalizações mais íntimas do fabuloso Bugatti W16 Mistral: Caroline é o exemplo mais recente ao transfigurar-se na ode dum pai extremoso à sua amada filha.

Decorado pela divisão Sur Mesure como se fosse um bouquet de flores, o hiper descapotável é pintado por fora em lavanda, com os detalhes em fibra de carbono a serem realçados pelo roxo nos pára-choques, saias laterais e pinças de travão.

A personalização ganha particular interesse na parte inferior da asa traseira: pintada de branco, está adornada com motivos florais arroxeados com a inscrição Caroline em plano de evidência.

O interior é extravagante quanto baste ao combinar os tons em branco e azul marinho dos estofos com pormenores num roxo profundo em perfeita ligação com a fibra de carbono.

Bordados florais inspirados na Provença francesa decoram os encostos de cabeça, os painéis das portas e o túnel de transmissão enquanto o icónico elefante bailarino se mantém na cúpula de vidro que adorna o manípulo do selector de marchas.

Não há qualquer informação sobre o custo desta "obra de arte" mas deverá somar mais umas centenas de milhares de euros aos 5 milhões que cada um dos 100 exemplares está apreçado.

Texto: P.R.S.

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