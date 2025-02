Carnaval na estrada: GNR e PSP intensificam fiscalização

Se está a pensar gozar a semana do Carnaval em folia ao volante, tenha em atenção porque vai ter a companhia reforçada da PSP e da GNR na estrada.

As duas forças policiais realizam a partir desta segunda-feira, e até 5 de Março, acções de sensibilização, visibilidade, fiscalização e patrulhamento no âmbito dos festejos do Entrudo.

A Operação Carnaval 2025 irá incidir nos locais de festividades, estabelecimentos comerciais que comercializam artigos pirotécnicos, e nos eixos rodoviários de acesso às principais zonas onde decorrem festividades.

A GNR vai priorizar o controlo da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, do excesso de velocidade, do uso do telemóvel em condução, da condução sem carta e de manobras perigosas, especialmente de ultrapassagem, mudança de direcção e cedência de passagem.

Será também fiscalizado o excesso de lotação dos veículos, e a utilização de cinto de segurança e de cadeiras para crianças.

Também a PSP inicia esta segunda-feira, e até 5 de Março, a operação Polícia Sempre Presente – Carnaval em Segurança 2025, visando o aumento da sua presença na via pública, o reforço de visibilidade e a prevenção da ocorrência de crimes, através do policiamento de proximidade.

Esta autoridade policial adianta também que vai acompanhar os principais desfiles de Carnaval nas cidades de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Funchal, Ovar, Bragança, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Peniche, Marinha Grande, Braga, Figueira da Foz, Tomar, Guarda, Abrantes, Barreiro, entre outras.

A PSP vai realizar igualmente operações de fiscalização rodoviária com especial incidência no excesso de velocidade, condução sob o efeito ao álcool e/ou substâncias psicotrópicas, e uso do telemóvel durante a condução.

Também os locais com maior registo de atropelamentos, que constituem a sinistralidade mais gravosa, serão alvo de prevenção e fiscalização rodoviária.

