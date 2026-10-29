Carenciados vão ter apoio até 80% para compra de ''eléctricos''

A ministra do Ambiente e Energia anunciou esta quarta-feira apoios à aquisição de veículos eléctricos dirigidos especificamente aos mais carenciados; serão cerca de 20 mil veículos, com uma comparticipação até 80%.

A medida foi anunciada por Maria da Graça Carvalho, numa intervenção no debate parlamentar na generalidade sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) noticiada pela agência Lusa.

"Manteremos ainda os incentivos à aquisição de veículos eléctricos para a população em geral, com regras semelhantes às do passado, mas com uma dotação de 50 milhões de euros", indicou a ministra.

Recorde-se que, em Junho, o Governo abriu um novo concurso de 10 milhões de euros, para apoiar a compra de veículos eléctricos, que esgotou em poucas horas.

Promovido pelo Fundo Ambiental, no âmbito do pacote Mobilidade Verde, o apoio destinava-se a incentivar a substituição de veículos com motor de combustão por viaturas com emissões nulas.

A ministra adiantou ainda que o Governo irá apoiar até 9.000 "eléctricos" para micro empresas e, "noutra iniciativa inédita, a aquisição de veículos pesados mais sustentáveis, assim como a rede de postos de carregamento".

Está ainda previsto o cofinanciamento para a aquisição de 700 autocarros eléctricos para zonas de baixa densidade, destinadosà mobilidade dos trabalhadores e da população estudantil nesses territórios, por exemplo.

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