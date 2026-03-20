Carclasse inaugura novo espaço Mercedes-Benz em Lisboa

A Mercedes-Benz ganhou novas instalações em Lisboa pela mão da Carclasse esta quinta-feira, num evento que marcou o lançamento do conceito MAR20X da empresa.

Na sua base está uma integração mais intensa de tecnologia na exposição de veículos com o acompanhamento personalizado de cada cliente, para a privilegiar a sua experiência e interacção contínua ao longo do todo o processo.

Novidade foi o anúncio do primeiro Centro de Alta Performance Mercedes-AMG no nosso país que irá integrar o complexo, com serviços especializados para modelos de alto desempenho e acompanhamento técnico avançado.

A renovação em Lisboa insere-se num plano mais amplo de modernização da rede nacional da Carclasse, para uniformizar o modelo de funcionamento e actualizar os espaços físicos da marca.

Os concessionários de Braga, Famalicão e Portimão estão actualmente em processo de adaptação ao conceito MAR20X, juntando-se às unidades já renovadas em Évora e Guimarães.

Texto: P.R.S.

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