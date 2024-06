Campanha 'Viajar sem Pressa': PSP e GNR reforçam fiscalização

Arrancou esta quarta-feira a campanha Viajar sem Pressa promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em conjunto com a GNR e a PSP.

Até à próxima terça-feira serão realizadas acções de sensibilização em todo o país pela ANSR, com as operações de fiscalização a terem "especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário".

As localidades onde irão acontecer as acções de sensibilização são:

Dia 5 » 09h30 » Estrada da Circunvalação (antes do entroncamento com a Rua do Senhor, sentido Areosa/Matosinhos) – Matosinhos;

Dia 6 » 08H00 » I.C. 10, Km 0,5 (sentido Almeirim/Santarém) – Almeirim;

Dia 11 » 09h00 » Avenida do Bocage (acesso ao I.C. 21) – Barreiro.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024, esta é a sexta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano.

Segundo as autoridades, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas, sendo também responsável por mais de 60% das infracções registadas pelas forças da autoridade.

