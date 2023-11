Campanha 'Taxa Zero ao Volante' apanha quase 900 condutores com álcool

Mais de 11.200 infracções, 899 das quais por condução sob efeito do álcool, foram registadas pelas forças de segurança em sete dias.

Os números são resultado da campanha Taxa Zero ao Volante, que decorreu entre 31 de Outubro e 6 de Novembro.

Nesse período foram fiscalizados 51.874 veículos e registado 11.271 infracções, avança o comunicado conjunto da GNR, PSP e Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Ainda durante a operação, foram registados 2.816 acidentes, que causaram três mortos (menos seis do que no ano passado), 32 feridos graves (mais dois) e 742 feridos ligeiros (menos oito).

Esta foi a décima das 11 campanhas de sensibilização e fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2023, estando prevista nova acção no final de Novembro.

O número de condutores fiscalizados presencialmente foi superior a 498 mil e cerca de 10,4 milhões de veículos foram fiscalizados através de radares.

