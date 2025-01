Campanha #GoGRAND lança novo Opel Grandland

O novo Opel Grandland é uma das grande apostas da marca do relâmpago na electromobilidade, e nada melhor do que conceber uma vigorosa curta metragem para destacar as principais qualidades do SUV.

"Se chamas a um carro Grandland, tem de ser GRANDe!" é o lema do anúncio que invade as televisões a partir desta sexta-feira.

O SUV "materializa o pilar de marca German Energy em todos os pormenores", sublinha Rebecca Reinermann, vice-presidente de marketing da Opel e Vauxhall.

A nova campanha #GoGRAND exprime o sentimento de grandeza do modelo com uma mensagem clara acompanhada dum toque humorístico.

Recorde-se que o Opel Grandland é proposto como mild hybrid, híbrido plug-in e 100% eléctrico, com esta última opção a chegar aos 700 quilómetros de autonomia quando equipado com a bateria de 98 kWh.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?