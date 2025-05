Camião capota e faz da estrada uma ''plantação'' de haxixe

Vai a guiar tranquilamente quando mais à frente se depara com um camião capotado e a estrada transformada num campo de haxixe.

Este foi o cenário surrealista com que os automobilistas se depararam no último domingo no troço entre Khémisset e El Arjat da Estrada Nacional 6 , a leste de Rabat.

Segundo o portal marroquino Yabiladi, do reboque do camião saltaram para a via dezenas de fardos de resina de cannabis. O acidente não só pôs fim à viagem clandestina como também expôs uma operação de tráfico de droga em larga escala.

Nada se sabe do condutor, que não terá sofrido grandes ferimentos já que se pôs de imediato em fuga, como é óbvio. As forças policiais marroquinas tentam agora identificar os elementos da rede criminosa.

