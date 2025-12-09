Camião arrasta carro 300 metros sem motorista dar conta

Ser arrastado por um camião cisterna dentro de um túnel ao longo de 300 metros não é uma experiência que muitos se possam gabar… mas foi o que aconteceu há umas semanas ao condutor de um Audi A4.
O incidente aconteceu a meio da passada semana no Tunnel des Monts, em Chambéry, junto à fronteira que separa França da Suíça, e foi a própria vítima a explicar o incidente à BFM TV.
"Senti uma pancada por trás, perdi o controlo e o carro ficou atravessado" à frente do camião sem que o motorista se apercebesse do que estava a acontecer, explicou Daniel ao canal de notícias francês
Automobilistas em pânico buzinaram e fizeram sinais de luzes para alertar o condutor do veículo pesado, como se percebe num dos vídeos em que ficou filmado o acidente; só quando um condutor pôs o seu carro à frente do camião é que o forçou a travar.
"Não entendo como alguém pode conduzir 300 metros sem perceber nada; o barulho era enorme", explicou Daniel que saiu incólume do acidente, embora tenha confidenciado que acreditou estar a viver os seus últimos momentos de vida.
