Um buggy futurista quanto baste é a primeira novidade 100% eléctrica da Callum Designs após a saída de Ian Callum da divisão de design da Jaguar em 2019.

Callum Skye é um 'buggy' eléctrico ''lunar''… e só custa 100 mil euros!

Com o Skye EV, o "estilista" automóvel concretizou o sonho de criar um off-roader atípico que combina elegância e alto desempenho fora de estrada.

As suas formas mostram exactamente essa apetência num carro que mede apenas 4,05 metros de comprimento, com uma configuração 2+2 para transportar quatro pessoas para a pura aventura.

O visual "lunar" é definido pelas saliências muito curtas à frente e atrás, pelas portas envidraçadas e pelos pneus BF Goodrich para dar-lhe a maior agilidade possível em terrenos mais complexos.

A vida a bordo é definida pelo luxo pragmático que lhe dão os revestimentos em couro branco, realçado por toques coloridos no volante e nos puxadores das portas.

A distinguir o posto de condução estão dois visores analógicos, a que se soma um ecrã multimédia, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, para aceder às funções essenciais do buggy.

Recargas em dez minutos

São ainda escassas as informações sobre a desenvoltura do Callum Skye mas as encomendas já estão abertas para as variantes Dynamic e Capable.

A primeira aponta a um uso misto na estrada e fora dela, enquanto a segunda dirige-se a uma condução "todo o terreno", apoiada numa suspensão própria e na ausência das portas… mas só chega em 2025!

Sabido é que terá dois motores eléctricos para dar-lhe a necessária tracção às quatro rodas, alimentados por uma bateria de 42 kWh para uma autonomia de 275 quilómetros.

A cereja em cima do bolo está mesmo na capacidade de recarga do acumulador em menos de dez minutos graças a um sistema inovador de carregamento.

Com um peso controlado nos 1.150 quilos, não será nada lento nas puras acelerações: os zero aos 100 km/hora são cumpridos em quatro segundos!

Exclusivo como Ian Callum já o definiu, o intervalo de preços para o Callum Skye varia entre 97 mil e 133 mil euros.

