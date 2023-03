CaetanoBus vence concurso da EMT Madrid para dez autocarros a hidrogénio

A EMT Madrid seleccionou a CaetanoBus para fornecer dez autocarros eléctricos a hidrogénio, neste que foi o primeiro grande concurso de aquisição dos Caetano H2.City Gold pelo operador de transportes públicos da capital espanhola.

Os autocarros serão equipados com a nova geração da pilha de combustível da Toyota e estarão em operação em 2024.

O H2.City Gold, um autocarro convencional de piso baixo com carroçaria de alumínio, irá equipar no próximo ano a nova geração da pilha de combustível Toyota com uma potência nominal de 70 kW (95 cv).

A segunda geração deste sistema é mais compacta, leve e eficiente, ao fornecer mais densidade de potência do que a geração anterior.

A encomenda vai impulsionar as vendas deste autocarro eléctrico movido a hidrogénio da CaetanoBus, depois de a empresa já ter fornecido veículos com esta tecnologia a alguns dos operadores mais importantes de Espanha.

Entre eles contam-se a Transporte Metropolitano Barcelona (TMB), a ALSA e, mais recentemente, a Avanza, depois de já ter vencido no ano passado os concursos da EMT Tarragona, Guaguas e Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

A CaetanoBus conta já com mais de 115 unidades vendidas para várias cidades europeias na Alemanha, França, Espanha, Dinamarca e Portugal.

Sublinhe-se que a EMT Madrid investiu cerca de 10,8 milhões de euros na construção de uma estação de abastecimento de hidrogénio nas suas instalações.

"Espanha é um mercado estratégico para nós, por isso estamos muito orgulhosos por tornarmo-nos líderes de mercado ao fornecermos mais dez unidades do H2.City à EMT Madrid", destaca Nuno Lago de Carvalho, director comercial da empresa.

"A mobilidade a hidrogénio é fundamental para descarbonizar grandes frotas de autocarros, e crucial para combater as mudanças climáticas de forma sustentável".

