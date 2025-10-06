CaetanoBus e Scania criam autocarro eléctrico de longo curso

A CaetanoBus e a Scania uniram esforços para criarem um autocarro eléctrico de longo curso baseado no actual Levante. A parceria foi anunciada este sábado no salão BusWorld que está a decorrer em Bruxelas, na Bélgica.
O Caetano e.Levante com chassis Scania é suportado por três eixos nos seus 14,3 metros de comprimento, e está capacitado para transportar 57 passageiros assim como um volume de bagagem equivalente à dos autocarros a gasóleo.
A equipá-lo está uma bateria até 534 kWh, com 480 kWh de energia disponível, para uma autonomia combinada em redor dos 600 quilómetros, sendo capaz de suportar carregamentos rápidos até 325 kW em corrente contínua.
A propulsão é assegurada por um motor eléctrico de 330 kW (449 cv) acoplado a uma caixa automática de quatro velocidades.
A construtora portuguesa avança que a tecnologia associada ao Caetano e.Levante já foi amplamente testada e validada, estando prevista para 2026 a sua produção em série em território nacional.
A nova proposta de transporte de passageiros "representa um marco importante para a empresa", explica Nuno Lago de Carvalho, CCO e membro da comissão executiva da CaetanoBus.
Com ela será expandido "o nosso portefólio para além dos autocarros urbanos elétricos a bateria e a hidrogénio, entrando agora no segmento interurbano e de longo curso", acrescenta o comunicado à imprensa.
