Lançado que foi o repto às construtoras europeias para desenvolverem "eléctricos" para a categoria E-Cars, a chinesa BYD dá um passo em frente para a criação dum futuro mini citadino.

Segundo o Car News China, foi oficialmente aceite a 10 de Novembro pelo CNIPA o pedido de patente para um desenho industrial submetido pela construtora a 18 de Dezembro de 2025.

O órgão nacional de propriedade intelectual da China já editou as imagens em questão, com a publicação CN 310308323 S, podendo o modelo ser uma realidade já em 2028.

Só dois lugares

Assinado pelo director de design Wolfgang Egger, entre outros membros diretivos, os desenhos em questão exibem um subcompacto urbano de dois lugares com dimensões muito próximas do novo Smart #2.

As semelhanças não se resumem aos 2,74 metros que poderá ter de comprimento: com um visual futurista, percebe-se o pára-brisas a dar seguimento ao capô, contrastado pela traseira muito vertical.

Os arcos alargados abrigam rodas de desenho fechado para favorecer a aerodinâmica, num conjunto marcado por uma ampla área envidraçada para a melhor visibilidade a bordo como se quer num citadino.

Recorde-se que no último Verão, a fabricante chinesa lançou no Japão o seu primeiro kei-car: os 3,39 metros que o Racco tem de comprimento por 1.47 de largura e 1,80 de altura encaixa-se nessa categoria.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?