Há um novo SUV coupé para o segmento D já presente nos concessionários nacionais: chama-se Sealion 7 e é a mais recente proposta de alto desempenho da BYD revelada esta quinta-feira em Lisboa.

BYD Sealion 7: saiba quanto custa o SUV que faz 4,5 segundos dos zero aos 100 km/h

Derivado da linha Ocean Series, de que fazem parte os Seal, Dolphin e Seal U, é montado sobre a plataforma e-Platform 3.0 com tecnologia Blade Battery desenvolvida pela construtora chinesa.

O modelo divide-se pelos acabamentos Comfort e Excellence, com o primeiro a debitar 308 cv ao eixo traseiro, e o topo de gama a oferecer 530 cv às quatro rodas.

Assinala-se também o plano de lançamentos da BYD para este ano, com o Atto 2 em Fevereiro, para em Maio se conhecer o preço de ataque do citadino Dolphin Mini com 340 quilómetros de autonomia.

Para o último trimestre de 2025 estão previstos quatro híbridos plug-in, com o Seal 6 nas variantes berlina e carrinha, logo seguidos pelos Sealion 5 e Atto 2.

Porte majestoso

Familiar sim mas com uma personalidade e uma mecânica mais próprias dum desportivo de elevado gabarito são os trunfos do BYD Sealion 7.

A definir a área frontal está o desenho em forma de X, como nos outros três modelos da linha Ocean Series, com faróis LED "flutuantes" Dual U e curvas esculpidas a exemplificar o movimento das ondas.

A traseira assume um toque mais musculado, a que se soma uma assinatura luminosa a toda a largura do porta-bagagens, para reflectir todo o seu poder na estrada.

Com 4,83 metros de comprimento e 2,93 metros a separar os dois eixos, é assegurado um espaço generoso a bordo para cinco adultos, a que se somam 520 litros de capacidade para a bagageira.

O habitáculo é realçado não apenas pela qualidade dos acabamentos mas também pelo ambiente tecnológico, patente na instrumentação de 10,25 polegadas e no ecrã multimédia rotativo de 15,6.

A alimentar o sistema de infoentretenimento está o software mais recente da BYD, a privilegiar a interacção com o condutor através dos comandos vocais.

A segurança e apoio à condução são controlados pelo DiPilot 10, que alia os sensores a um sistema de vídeo para soluções como a velocidade de cruzeiro adaptativa e a assistência a engarrafamentos.

Até 502 km de autonomia

A entrada na gama do Sealion 7 faz-se com a versão Comfort, equipada com um propulsor eléctrico de 230 kW (313 cv) e 380 Nm alimentado por uma bateria LFP de 82,5 kWh.

Capaz de oferecer até 482 quilómetros de autonomia combinada, é recarregável a 150 kW num posto rápido DC em 32 minutos de dez a 80% da sua capacidade.

As acelerações são vivas quanto bastem, patente nos 6,7 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima a bater nos 215 km/hora.

A equipá-lo estão jantes de 19 polegadas, bancos dianteiros ventilados mas como todos a serem aquecidas, climatização bizona automática, e tecnologia V2L para alimentar dispositivos até 3,3 kW.

O Excellence com tracção integral assume um motor em cada eixo para uns combinados 390 kW (530 cv) e 690 Nm, que o levam em 4,5 segundos até aos 100 km/hora, tendo os mesmos 215 km/hora máximos.

A bateria também é maior, com os seus 91,3 kWh a oferecem até 502 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 24 minutos a 230 kW DC.

Equipado com jantes de 20 polegadas, acrescenta ao equipamento do Comfort os interiores em pele Nappa e o visor head-up no pára-brisas.

Já se sabia desde Novembro que o preço de entrada começava nos 47.990 euros mas faltava saber quanto custaria o topo de gama, agora revelado a partir de 56.490 euros.

