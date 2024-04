BYD Portugal vende mais de mil ''eléctricos'' em menos de um ano

Era previsível o sucesso da BYD no nosso país depois de vencer o troféu nacional Carro do Ano 2024 com a berlina Seal, a que juntou também o Prémio de Design e o galardão Eléctrico do Ano.

A insígnia chinesa importada e distribuída pela Salvador Caetano Auto desde Maio de 2023 já vendeu mais de 1.000 viaturas em menos de um ano a actuar no nosso país.

O bom desempenho da BYD Portugal é igualmente reconhecido no Velho Continente, com o importador nacional a estar entre os três representante europeus da marca com maior quota de mercado.

Pedro Cordeiro, responsável de operações da marca no nosso país, assume "grande satisfação" com estes números e projecta "um sólido crescimento" para 2024.

A oferta da BYD é composta apenas por veículos eléctricos, com a gama a ser composta pelos modelos Dolphin, Atto3, Seal, Tang, Han e ETP3.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?