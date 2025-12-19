BYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçada

Entrou no mercado há pouco mais de dois anos e já o BYD Dolphin "sofreu" diversas melhorias focadas no conforto, tecnologia e eficiência de carregamento.
Se por fora o "eléctrico" é realçado apenas pela nova cor Atlantis Grey, é a bordo que estão as principais evoluções, logo patente no aumento para 364 litros da capacidade da bagageira; são mais 19 litros do que no antecessor.
O conforto na condução foi igualmente melhorado com um volante multifunções aquecido e com revestimento vegan, assim como o acrescento do sensor de chuva como equipamento de série.
Novidade é a gama passar a ser consolidada no acabamento Comfort, incluindo de origem jantes em liga leve de 17 polegadas, bancos dianteiros aquecidos e com regulação eléctrica, e ecrã multimédia rotativo de 12,8 polegadas.
Somam-se ainda a conectividade Apple CarPlay e Android Auto, bomba de calor e função Vehicle-to-Load (V2L), sem esquecer um conjunto abrangente de assistentes à condução avançados.
O que não muda é a bateria LFP de 60,4 kWh para 427 quilómetros eléctricos mas agora recarregável a uns máximos 110 kW em corrente contínua, nem o motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm.
Já com as reservas abertas no mercado nacional, o BYD Dolphin Comfort tem um preço de partida de 35.990 euros, onde não estão incluídas a pintura metalizada e as despesas logísticas.
