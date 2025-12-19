 Pesquisa
Novos Modelos

BYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçada

17:43 - 19-12-2025
 
 
BYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçada
BYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçadaBYD Dolphin resume gama à versão Comfort com tecnologia reforçada

Entrou no mercado há pouco mais de dois anos e já o BYD Dolphin "sofreu" diversas melhorias focadas no conforto, tecnologia e eficiência de carregamento.

Se por fora o "eléctrico" é realçado apenas pela nova cor Atlantis Grey, é a bordo que estão as principais evoluções, logo patente no aumento para 364 litros da capacidade da bagageira; são mais 19 litros do que no antecessor.

O conforto na condução foi igualmente melhorado com um volante multifunções aquecido e com revestimento vegan, assim como o acrescento do sensor de chuva como equipamento de série.

Novidade é a gama passar a ser consolidada no acabamento Comfort, incluindo de origem jantes em liga leve de 17 polegadas, bancos dianteiros aquecidos e com regulação eléctrica, e ecrã multimédia rotativo de 12,8 polegadas.

Somam-se ainda a conectividade Apple CarPlay e Android Auto, bomba de calor e função Vehicle-to-Load (V2L), sem esquecer um conjunto abrangente de assistentes à condução avançados.

O que não muda é a bateria LFP de 60,4 kWh para 427 quilómetros eléctricos mas agora recarregável a uns máximos 110 kW em corrente contínua, nem o motor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 310 Nm.

Já com as reservas abertas no mercado nacional, o BYD Dolphin Comfort tem um preço de partida de 35.990 euros, onde não estão incluídas a pintura metalizada e as despesas logísticas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

BYDBYD DolphinSUVeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Mazda CX-5 abre pré-reservas; saiba todos os preços da gama

Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

Censura australiana: proibido novo anúncio ao Toyota GR Yaris

Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.