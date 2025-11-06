 Pesquisa
14:44 - 06-11-2025
 
 
BYD Atto 2 passa a híbrido DM-i com 90 km eléctricos

Tem tido vendas assinaláveis na Europa mas, não contente em ser apenas eléctrico, o BYD Atto 2 vai ganhar uma variante motriz híbrida plug-in para quem ainda é "alérgico" à electromobilidade total.

Esta tecnologia DM-i (Dual Mode Intelligent) "super híbrida", que já equipa os BYD Seal U e BYD Seal 6, permitirá ao SUV compacto assumir 90 quilómetros "eléctricos" para uma autonomia combinada até 1.020 quilómetros.

A construtora mantém "secretos" os detalhes do sistema motriz mas, tomando como exemplo os dois modelos que já o equipam, poderá contar com o bloco atmosférico a gasolina de 1.5 litros e quatro cilindros com 98 cv e 122 Nm.

A ele poderá estar associado o mesmo propulsor eléctrico de 145 kW (197 cv) e a bateria LFP de 19 kWh para uns combinados 212 cv e 300 Nm.

Esses detalhes deverão ser conhecidos em breve, assim como o respectivo preço para o único acabamento previsto, com as primeiras entregas a acontecerem no primeiro trimestre de 2026.

Vários elementos estilísticos próprios vão "separar" este híbrido plug-in do actual Atto 2 eléctrico, como se percebe na grelha frontal ligeiramente maior, e nas decorações inferiores do pára-choques dianteiro.

Se essas evoluções visuais não chegarem para o distinguir do "irmão" alimentado a electrões, a nova cor Midnight Blue para a carroçaria será exclusiva desta versão DM-i.

