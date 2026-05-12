Se julgava que o "descapotável" Plein Sud era a máxima evolução de praia para o R4 E-Tech Electric, a Renault encarregou-se de eliminar essa ideia com um novo protótipo a estrear em Roland-Garros na próxima segunda-feira.

'Buggy' ou 'pick-up'? Renault 4 JP4x4 Concept é uma paixão para a praia!

Depois do Savanne 4x4 Concept revelado na edição do ano passado, a marca do losango patrocina o torneio de ténis parisiense com um delirante JP4x4 Concept, naquele que é uma releitura moderna dos Plein Air e JP4 Beach das décadas de 60 e 80.

O protótipo eleva o espírito de liberdade ao "ignorar" as portas convencionais e a capota de lona num conjunto bem colorido, em total "oposição" ao branco e preto do R4 Roland-Garros E-Tech Electric que também terá a sua estreia no evento.

Personalidade vincada

Depois dos FL4WER Power, Savane 4x4 e Vision 4Rescue, o Renault 4 JP4x4 assume-se como o quarto protótipo derivado do "convencional" Renault 4 E-Tech Electric mas com uma personalidade ainda mais vincada para gozar a vida ao ar livre.

Essa postura é realçada pelo verde esmeralda ligeiramente perlado numa carroçaria destacada pelas portas minimalistas, o tejadilho perfurado em forma de cruz para maximizar a rigidez.

Destaca-se ainda a porta traseira sem capota de lona, a dar ao SUV um ar de pick-up muito curta, com a decoração final a ser distinguida pela prancha de surf suspensa no tecto e pelos skates guardados na bagageira.

Como acontece com o R4 Savane 4x4 Concept, este protótipo viu as vias serem alargadas em 20 mm, ao mesmo tempo que a distância ao solo foi elevada em 15 mm face ao modelo original.

As jantes JP4 são novas mas mantêm um diâmetro de 18 polegadas, para serem "calçadas" com pneus Goodyear UltraGrip Performance+ na medida 225/55.

Ambiente colorido

Em total contraste cromático está um interior em laranja, com os bancos em "concha" a prestarem tributo aos icónicos assentos "múmia" com encostos de cabeça integrados que equiparam vários modelos Renault dos anos 70.

A cobri-los está um tecido misto com uma base crepe e secções diagonais em tela, como acontece no tabliê, painéis das portas e interior do porta-bagagens, enquanto a consola central flutuante ganha um novo desenho.

E, a assegurar a sua aptidão para o "fora de estrada", o "eléctrico" assume um segundo motor no eixo traseiro para aventurar-se sem medo por terrenos arenosos, mesmo se a insígnia gaulesa não explica a potência e autonomia combinadas.

Sabido é este R4 JP4x4 Concept ter como principal objectivo mostrar o potencial que a plataforma compacta RGEV possui para criar um "eléctrico" com tracção integral para o segmento B-SUV.

Outro show car para o ténis

Ao lado deste protótipo estará igualmente o R4 Roland-Garros E-Tech Electric na versão Plein Sud, ou não fosse a Renault patrocinadora do torneio de ténis pelo quinto ano consecutivo.

Exactamente como o especial R5 Roland-Garros elétrico, o show car assume uma postura distinta numa carroçaria pintada em branco glaciar com inúmeros detalhes personalizados,

A bordo são os estofos e revestimentos personalizados a destacarem-se enquanto o painel de instrumentos exibe uma faixa vertical com acabamento em metal anodizado, e uma área retro-iluminada com a designação Roland-Garros Paris.

Já o topo do selector de marchas e-pop inspira-se no punho duma raquete de ténis com o logótipo do torneio francês, enquanto a consola central apresenta uma base na cor de terra batida para carregar telemóveis por indução.

Por último, os batentes das portas em alumínio escovado, com a inscrição Roland-Garros Paris, são ilustrados pela Cruz de Santo André a reflectir a arquitectura do complexo desportivos

Texto: P.R.S.

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