Bugatti Veyron em alumínio é o novo ''brinquedo'' de Fernando Alonso

Ver um super desportivo de excepção a passar sob os nossos olhos é sempre um prazer para qualquer amante de "máquinas" raras.

Esse sentimento ganha particular destaque à passagem dum especialíssimo Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, com a carroçaria inteiramente em alumínio a fazer dele o mais caro Bugatti daquela linha.

O bólide foi filmado esta semana numa avenida de Monte Carlo, depois de Fernando Alonso ir buscá-lo a um concessionário do Mónaco onde tem residência para juntá-lo à sua extensa colecção de carros únicos.

Sabendo-se que o super carro "apenas" consome 23 litros por cada 100 quilómetros numa condução muito plácida, a subida contínua dos preços dos combustíveis no mundo não deverá preocupá-lo em demasia,

Claro que se se pisar o acelerador com mais força, poderá contar-se com um consumo superior a 40 litros/100 km; afinal, os 1.200 cv e 1.500 Nm debitados pelo bloco W16 de 8.0 litros tem uma "sede" fenomenal a alta velocidade.

Felizmente para o piloto espanhol, essa questão não deverá afectá-lo por aí além: com uma fortuna pessoal em redor dos 200 milhões de euros, não deverá preocupá-lo gastar quase 300 euros para atestar o depósito de 100 litros.

Texto: P.R.S.

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