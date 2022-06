Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo bate em Espanha

O milionário Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo teve esta segunda-feira um encontro de terceiro grau com o muro de uma urbanização de Palma de Maiorca, Espanha, onde o jogador e a família estão a passar férias.

Aparentemente, terá sido um dos empregados de CR7 a sofrer o acidente com o hiper desportivo, avaliado em mais de 2 milhões de euros, segundo o matutino espanhol Diario de Mallorca.

Segundo testemunhas presentes no acidente, o condutor perdeu o controlo total da viatura, o que originou o impacto contra a porta da urbanização e de algumas botijas de butano localizadas no interior do edifício.

Do acidente parecem ter resultado apenas danos materiais na viatura e no muro da urbanização, sem quaisquer ferimentos para o condutor, que assinou um acordo amigável, de acordo com a divisão de trânsito da Guardia Civil.

