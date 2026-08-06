Está baptizado como Destrier o terceiro exemplo milionário saído do programa Solitaire da Bugatti, para uma sublime personalização do extremíssimo Bolide concebido para acelerar em circuito nos track days.

Bugatti Destrier: Bolide transfigura-se numa escultura de velocidade

Sendo um "solitário" no sentido mais verdadeiro do termo, o hiper desportivo combina graça e estilo numa criação intemporal que irá figurar entre os designs mais significativos da história automóvel da insígnia francesa,

O nome também não foi escolhido ao acaso: afinal, trata-se duma homenagem à estirpe mais nobre e robusta dum cavalo preparado para a guerra na Idade Média.

Estilo ao desafio

Certo é que este Destrier colocou um enorme desafio aos estilistas da Bugatti: criarem uma obra de arte sem qualquer apêndice aerodinâmico, para além dos que são imprescindíveis, para poder ser apreciada apenas pelas suas proporções.

O resultado final é um hiper desportivo com apenas um metro de altura, tornando o mais baixo de sempre em relação a qualquer outro modelo da marca.

Depois são as jantes de 20 polegadas à frente e de 21 atrás a substituírem as rodas originais de 18 polegadas do Bolide para dar uma monumentalidade ao Destrier numa carroçaria reduzida aos seus volumes mais puros.

Um rápido olhar a bordo mostra um posto de condução em total contraste com o despojo proposto por aquele hiper carro para pista, ao evocar "o aconchego sereno duma alfaiataria" como foi pedido pelo seu condutor.

O que não mudou foram os 1.600 cv e 1.600 Nm extraídos do bloco tetraturbo W16 de 8.0 litros que equipa o Bolide, apenas um "pormaior" num Bugatti Destrier que privilegia antes a mestria artesanal dos estilistas do programa Solitaire.

Texto: P.R.S.

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