Bugatti desafia imaginação com fotografia misteriosa

Misterioso quanto baste, a Bugatti revelou esta terça-feira, na sua conta do Instagram, uma fotografia daquele que poderá ser o seu novo híper carro.

Na imagem percebem-se os contornos da traseira, saltando à vista os quatro raios luminosos oblíquos em forma de X, mas pouco mais dá para apreciar.

"What if…?" ("E se…?"), questiona a marca do grupo Volkswagen em jeito de desafio na publicação na rede social.

Seguindo as pistas deixadas pelo The Supercar Blog, a fotografia poderá ter algo a ver com o protótipo Bugatti Vision Le Mans destinado às pistas de corrida, mas é apenas uma hipótese, como sublinha o portal.

Aliás, as especulações adiantam mesmo que poderá ser o modelo com que a marca francesa irá concorrer na nova categoria Le Mans Hypercar do mundial de resistência.

Aparentemente, está igualmente fora de questão que a motorização que irá equipá-lo seja híbrida ou mesmo eléctrica. Resta saber se será o poderoso bloco W16 quadturbo de 8.0 litros, com mais de 1.600 cv de potência, que equipa o Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Desconhece-se quando a novidade será oficialmente anunciada, mas a espera não deverá ser demasiado longa.

