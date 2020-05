Bugatti Chiron Pur Sport de 3 milhões já acelera em pista. Veja o vídeo!

O Bugatti Chiron Pur Sport, a versão do Chiron mais focada numa utilização em pista, mostrou finalmente as suas competências em circuito.

Apresentado há cerca de dois meses, o Chiron Pur Sport está a cumprir os habituais testes de desenvolvimento em pista e a fabricante francesa quis mostrar como estão a correr.

O local escolhido para que o Chiron Pur Sport pudesse aperfeiçoar as suas capacidades dinâmicas foi a pista Bilster Berg, na Alemanha, sendo que durante esta jornada de testes a Bugatti também convidou um grupo restrito de oito jornalistas para sentiram o "poder" deste hiperdesportivo, ainda que sempre ao lado dos engenheiros da marca gaulesa.

Os responsáveis da fabricante com sede em Molsheim, na Alsácia francesa, ainda revelaram que este é apenas o primeiro de muitos testes que já estão planeados, sendo que um dele será no mítico Nürburgring.

Recorde-se que o Bugatti Chiron Pur Sport, cujo preço arranca nos 3 milhões de euros, antes de impostos, terá uma produção limitada a apenas 60 exemplares.

Apesar de contar com o mesmo motor W16 quad-turbo de 8.0 litros com 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário máximo que já conhecemos do Chiron, conta com uma nova afinação do chassis, com uma caixa de velocidades renovada e com um pacote aerodinâmico totalmente novo, tudo para que o Chiron seja tão capaz em curva como é em recta.

Bugatti Chiron Pur Sport de 3,2 milhões já acelera em pista