 Pesquisa
Super Carros

Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

16:27 - 07-08-2025
 
 
Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros
Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carrosBugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros
Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

Estava prometido que esta quinta-feira seria o dia em que a Bugatti iria revelar o mais recente hiper desportivo saído das "oficinas" de Molsheim.

Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

Pois o novíssimo Brouillard não estreou no meio do nevoeiro que o seu nome vaticinava mas antes surge num cenário onde a água é omnipresente, em jeito de tributo ao cavalo preferido de Ettore Bugatti.

A estreia do bólide marca o arranque do programa Solitaire da insígnia francesa, como exemplo das personalizações mais extremas de que os seus estilistas são capazes.

Exclusivo quanto baste, a "iniciativa" visa criar duas peças únicas sob medida a um ritmo anual para uma clientela de elite, de que fazem parte figuras sonantes como Cristiano Ronaldo, que até já tem na garagem um Centodieci e outro Chiron.

Mistral como inspiração

É difícil não ficar com água na boca perante este Bugatti Brouillard desenvolvido a partir duma inspiração muito livre do soberbo Mistral.

O capô em forma de V evoca modelos como o Divo e La Voiture Noire, enquanto a grelha em forma de ferradura faz a devida homenagem ao mundo equestre.

As quatro faixas LED que fazem a vez dos faróis são uma referência directa não apenas à tracção integral mas também aos quatrocompressores que apoiam o bloco W16 de 8.0 litros a debitar 1.600 cv de potência bruta.

Aquela opção luminosa não é apenas um delírio visual mas antes um elemento aerodinâmico, ao permitir a passagem do fluxo de ar entre elas; a redução do atrito está igualmente exemplificado nas entradas de ar sobre o tejadilho envidraçado.

Atrás, o Brouillard beneficia da assinatura luminosa em X do Mistral, distinguindo-se do roadster pela asa fixa e pelo imenso difusor embelezado pelas saídas duplas dos escapes dispostas na vertical.

Não será barato

A decoração do habitáculo é em tudo idêntica à do Mistral mas diferenciada pelos estofos e revestimentos personalizado segundo os desejos do seu proprietário.

Cada pormenor foi projetado para evocar o estilo Art Nouveau do mobiliário de Carlo Bugatti e as esculturas de Rembrandt Bugatti, patente nos motivos equestres bordados nos revestimentos das portas e nos encostos dos bancos em pele verde.

O punho da caixa automática de oito relações, maquinado a partir dum bloco de alumínio, é destacada por uma "capa" em vidro para abrigar o famoso cavalo Brouillard de Ettore Bugatti.

Sendo uma exclusividade, uma certeza é que esta peça de arte que dá o tiro de partida ao programa Solitaire da insígnia gaulesa deverá ultrapassar os 5 milhões de euros que custa cada um dos 99 exemplares do Bugatti Mistral.

A apresentação ao público acontece esta sexta-feira no Monterey Car Week que irá decorrer até 17 de Agosto na californiana Pebble Beach.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

BugattiBugatti BrouillardSolitaire
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Ferrari dá um aperitivo do sucessor do SF90

Ferrari dá um aperitivo do sucessor do SF90

''Mãe, vem buscar-me, a polícia está a rebocar o meu Ferrari!''

''Mãe, vem buscar-me, a polícia está a rebocar o meu Ferrari!''

Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.