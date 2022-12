Não é todos os dias que se libertam 390 cv de potência sobre um piso de gelo, para tentar cumprir os zero aos 100 km/hora nos mesmos 4,2 segundos definidos para o alcatrão.

Brincadeiras geladas: Cupra Formentor VZ5 em plena aceleração na Lapónia

E, no entanto, foi essa a marca quase conseguida por Jordi Gené nas pistas geladas de Rovaniemi, bem no norte da Lapónia finlandesa.

O piloto de testes da Cupra acelerou o violento Formentor VZ5 até ao limite mas sempre com o SUV sob perfeito controlo.

"Com o Launch Control, conseguimos toda a potência do carro", explicou Gené depois de dar umas voltas ao circuito.

"Colocamo-lo em modo Sport, pisamos com força no travão e libertamo-lo quando o motor atinge as 4.000 rpm; a aceleração no gelo é fantástica!".

Uma das características que torna o Formentor VZ5 ainda mais especial é o modo Drift, ao passar todo o controlo para as mãos do condutor.

Os 390 cv e 480 Nm passados às quatro rodas pela caixa automática DSG de sete relações, são transferidos para o lado traseiro esquerdo ou direito.

As trajectórias mais longas nas curvas permitem espectaculares derrapagens controladas, ainda mais intensas sobre o gelo.

O SUV está equipado com discos de travão de 375 mm e pistões Akebono de seis pinças, para garantir uma potência de travagem superior.

Essas características "dá-nos uma óptima sensação de pedal e uma desaceleração muito boa também", confirma o piloto espanhol.

O Formentor VZ5 de cinco cilindros, do qual só foram construídos sete mil exemplares, mantém-se como o modelo mais poderoso da Cupra.

O preço no nosso país arranca nos 78.645 euros, antes das imprescindíveis personalizações.

