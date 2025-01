Gozar a estrada de cabelo ao vento nestes dias gélidos de Inverno não é muito convidativo mas quando se tem 665 cv de potência na ponta do acelerador, todos os sacrifícios são admissíveis.

Bravas emoções: eis o renovado Aston Martin Vantage Roadster

Pouco menos dum ano após a saída do coupé, chega aos escaparates mundiais a derivação descapotável baptizada como Aston Martin Vantage Roadster.

As bravas emoções estão mais do que garantidas para este super desportivo de sonho que deverá ser proposto perto dos 300 mil euros por exemplar.

Poder total na estrada

Poucas ou nenhumas diferenças há entre o poder na estrada deste Vantage Roadster face ao irmão com capota.

"Recuperados" são os desenvolvimentos mecânicos do coupé, o que significa os mesmos 665 cv e 800 Nm passados às rodas traseiras a partir do V8 biturbo preparado pela AMG.

O resultado são acelerações dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,6 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 325 km/hora.

Cinco modos de condução e até oito configurações do controlo de tracção estão disponíveis para tranquilizar o "piloto" em estradas encharcadas ou para testar as suas capacidades em pista.

Novidade mesmo é ser o cabriolé mais rápido do mercado a fechar ou a abrir a capota, feita em apenas 6,8 segundos em andamento, desde que não se ultrapasse os 50 km/hora de velocidade máxima.

Para tal contribui a configuração em forma de Z da capota com oito camadas isolantes de isolamento, para uma operação mais lesta do que o configuração em K que a do Aston Martin DB12 permite

Tem ainda a vantagem de ser mais leve, o que permite ao Vantage Roadster ser só 60 quilos mais pesado do que o coupé.

Calibrações mínimas

A manter um nível de rigidez estrutural próximo ao da variante com tejadilho fixo está a adição de painéis de cisalhamento na traseira do veículo para limitar a torção transversal.

A suspensão foi reformulada para compensar o aumento de peso do descapotável, tendo sido feita atrás uma recalibração nos amortecedores adaptativos e nos suportes da caixa automática de oito relações.

Como no coupé, entre as rodas motrizes traseiras está um diferencial electrónico autoblocante para melhorar a capacidade de tracção e facilitar a manobrabilidade em situações mais desafiantes.

A travagem é assegurada por discos de travão em aço, que podem ser trocados por carbono-cerâmicos de 410 mm suportados por pinças monobloco de seis pistões

A compor o conjunto estão jantes forjadas em liga leve de 21 polegadas, "calçadas" com pneus Pilot Sport S 5 personalizados pela Michelin.

Mesmo ar de família

Se por fora a única diferença estética assinalável neste Vantage Roadster está obviamente na ausência da capota rígida, também o desenho do habitáculo segue os mesmos passos do coupé.

Na parte superior da consola central está alojado o ecrã multimédia de 10,25 polegadas, equipado com um sistema de última geração.

Mais abaixo estão diversos comandos físicos para configurar sistemas como a climatização ou o controlo de tracção, assim como para ajustar o volume do estrondo debitado pelos quatro escapes.

Com as primeiras entregas a acontecerem antes do Verão começar, o Aston Martin Vantage Roadster facilmente se aproximará dos 300 mil euros antes das devidas personalizações a gosto pela divisão Q.

