Será este Brabus 900 Rocket Edition o SUV mais rápido alguma vez construído? A fazer fé nas palavras da preparadora germânica, sim: são 330 km/hora de velocidade de ponta!





Brabus 900 Rocket Edition: o SUV mais rápido do mundo?

Revelado esta semana no 2021 Monaco Yacht Show, a "bomba" evoluída a partir do Mercedes GLE 63 S 4MATIC Coupé está limitada apenas a 25 exemplares.

"Mexidas" no V8 biturbo

Os "arranjos" feitos começam no bloco V8 biturbo, que viu a cilindrada subir dos 3.982 cc originais para 4.407 cc.

As modificações incluem novos turbo-alimentadores, pistões forjados maiores e com hastes mais compridas, entre outros elementos mecânicos, a que se somam várias actualizações do software.

Resultado final? Uns fantásticos 900 cv e 1.250 Nm, embora este último valor esteja limitado a 1.050 Nm para proteger a transmissão.

O sistema 4MATIC, aliado à caixa automática de nove relações, assegura que potência e binário sejam passados às quatro rodas motrizes.

Se a velocidade máxima bate nos 330 km/hora, não é de menosprezar os 3,2 segundos que demora a arrancar dos zero aos 100 km/hora, com super desportivo que é.





Significa então que o Brabus 900 Rocket Edition é bem mais ligeiro do que rivais como o Bentley Bentayga Speed, Lamborghini Urus ou Porsche Cayenne Turbo GT.

Para conseguir aquele desempenho, o super SUV terá de ter jantes forjadas Brabus Monoblock Y 'Platinum Edition' de 23 polegadas, calçadas com pneus Continental 295/30 ZR23 à frente e 335/30 ZR23 atrás.

De série, no entanto, vem o jogo Brabus Monoblock Z 'Platinum Edition' Aero Disc de 24 polegadas, para reforçar a aerodinâmica e dar maior impacto visual.

A somar a estas características está o módulo da Brabus para o controlo da suspensão pneumática, que permite rebaixar em 25 mm o centro de gravidade ao solo.





A travagem é assegurada por discos carbono-cerâmicos, ventilados e perfurados, com 400 mm à frente e 360 mm atrás.

Extravagância controlada

No que à estética diz respeito, esta versão mantém as principais características estilísticas do Brabus 800 Coupé.

Destacam-se os elementos expostos em fibra de carbono na carroçaria, assim como a nova grelha do motor, o divisor dianteiro e as extensões do pára-choque.

Atrás ganham "vida" a asa traseira de três elementos, o difusor e os novos acabamentos para as entradas e saídas do fluxo de ar.





O sistema de escape desportivo em aço inoxidável é composto por quatro tubos em titânio e carbono com gestão activa do som.

O habitáculo é marcado por uma extravagância controlada, com o tabliê a evidenciar os tons em laranja para contrastar com os acabamentos em Superior Grey.

Os estofos dos bancos, em pele fina e na cor que se desejar, são combinados com revestimentos em Alcantara, madeira nobre e fibra de carbono.

Para quem desejar comprar um dos 25 exemplares previstos, terá de desembolsar 381 mil euros, sem contar com taxas e impostos, e sem outras personalizações mais individuais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?