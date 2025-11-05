Há um novo pólo criativo a juntar a Alfa Romeo e a Maserati: o BottegaFuoriSerie toma como base o ADN das duas insígnias para criar veículos personalizados intemporais e restauros caracterizados pela máxima precisão histórica.

BottegaFuoriSerie é o novo centro de excelência da Alfa Romeo e Maserati

Não ficam de fora o desenvolvimento das melhores experiências sensoriais, apoiado na pesquisa de materiais inovadores, apoiado num centro técnico dedicado ao progresso dos mais elevados níveis de desempenho automóvel.

Anunciado esta terça-feira, o projecto liderado por Cristiano Fiorio é descrito como a união das regiões de Modena, Turim e Arese sediadas no Valley Motor de Itália, para um programa de personalização em redor de quatro eixos.

Personalização e restauro

O primeira é o Bottega, um ateliê especializado na concepção de projectos de edição muito limitada, que ambas as construtoras explicam como few-offs, seguindo a linha dos actuais Alfa Romeo 33 Stradale e Maserati MCXtrema.

Segue-se o Fuoriserie, um serviço de personalização para os clientes configurarem os seus bólides segundo os seus gostos pessoais, transformando carros "comuns" em peças de arte únicas.

Junta-se ainda a preservação da herança histórica das duas marcas pela Officine Classiche, com o restauro e certificação de "clássicos" e a criação de arquivos e museus pela divisão La Storia para tornar tangível esse legado.

O Museu Alfa Romeo em Arese e a Coleção Umberto Panini Maserati em Modena terão um papel fundamental em reviver ícones do passado com tecnologias modernas e acabamentos personalizados, mantendo a essência original.

Outro elemento comum a ambas as insígnias é a integração do programa Corse: o projecto Maserati Corse também irá incluir a dimensão desportiva com a transferência de conhecimentos entre o automobilismo e os carros de rua.

