"Olá! Sou o Valtteri Bottas e quero vender-te o meu Mercedes!", anunciou o piloto de F1 no Twitter e no Youtube, mas em finlandês.

Não é que esteja com problemas de dinheiro mas o volante finlandês está a limpar a garagem da sua casa na Finlândia, e quer "despachar" alguns dos desportivos da colecção.

E nada melhor do que desembaraçar-se deste flamejante Mercedes AMG GT S de forma directa e original, como o fez nas redes sociais.

A mensagem foi também reforçada no Youtube, com o vídeo a ter sido filmado no paddock do circuito catalão de Montmeló, onde se correu o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1.

Apenas com três anos de "vida", o super carro conta no hodómetro com apenas 16 mil quilómetros.

O preço é também uma simpatia: apenas 190 mil euros quando em 2018 estava apreçado por 230 mil.

Quando publicou o anúncio na sua conta do Twitter, levantaram-se de imediato as vozes de que o volante da Mercedes estava a preparar-se para abandonar a equipa de Fórmula 1.

Será ainda cedo para saber se assim será, mas uma certeza é que o piloto finlandês promete ser ele próprio a entregar as chaves do AMG GT S ao futuro dono.

E, como se fosse o chefe de uma oficina, irá também explicar todas as valências técnicas e mecânicas da "bomba", e os cuidados a ter na sua manutenção.

Como prenda final, Bottas levará o novo dono até ao seu kartódromo preferido, em Pippo, bem perto da sua casa em Nastola, onde começou a correr em criança.





Bottas está a vender AMG GT S… e dá-lhe as chaves em mão!

O Mercedes-AMG esconde sob o capô um bloco V8 com quase 4.0 litros, capaz de desenvolver 522 cv de potência máxima e de chegar aos 100 km/hora em apenas 3,8 segundos.

As jantes em liga leve que calçam o super carro são mistas, com 19 polegadas no eixo dianteiro, e 20 polegadas no traseiro.

O interior apresenta uma combinação de tecido, pele sintética e microfibra, enquanto o equipamento inclui, por exemplo, cruise control activo e um sistema de som de última geração.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?