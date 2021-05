Bolt Drive quer incentivar partilha de carros

Foi lançado esta terça-feira o Bolt Drive, o novo serviço de partilha de carros por curtos períodos de tempo através da aplicação da Bolt.

O projecto-piloto arranca na Estónia, dando o tiro de partida para um investimento de 20 milhões de euros na Europa ao longo deste ano.

Com o lançamento do Bolt Drive, a Bolt torna-se a primeira plataforma de mobilidade em território europeu a disponibilizar, numa só aplicação, as soluções de partilha de carros, ride-hailing e micro-mobilidade, através das bicicletas e trotinetes elétricas.

"Os carros pessoais são a principal causa de problemas nos transportes urbanos, responsáveis pelo tráfego, pelas emissões ambientais e pela ocupação do espaço da cidade", explica Markus Villig, presidente e fundador da Bolt.

"Até ao momento, já conseguimos assegurar uma solução para viagens de curta e média distância, mas agora, com o Bolt Drive, conseguimos disponibilizar um serviço para todas as situações".

