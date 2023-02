Boas notícias: preços dos combustíveis baixam na segunda-feira

Os preços dos combustíveis deverão descer na próxima segunda-feira, se as previsões assim se confirmarem.

Para a gasolina simples 95, a redução deverá cifrar-se em um cêntimo, com o valor médio a ficar-se pelos 1,663 euros por litro.

No gasóleo simples, a queda está prevista chegar aos 2,5 cêntimos, com o preço médio por litro a fixar-se nos 1,513 euros.

De acordo com o Jornal de Negócios, estas descidas estão em linha com a queda dos preços do petróleo nas praças financeiras de Londres e Nova Iorque.

Os cálculos do matutino de economia baseiam-se nos valores médios praticados nos postos de combustível segundo a Direcção-Geral de Energia e Geologia.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?