Boas notícias: preços da gasolina e gasóleo baixam segunda-feira

Os combustíveis vão baixar de preço na próxima segunda-feira, depois de no início da semana terem subido de forma notória nos postos de abastecimento.

A gasolina simples 95 deverá baixar 2,5 cêntimos, contra a anterior subida de sete cêntimos, para se situar num preço médio de 1,645 euros por litro.

Para o gasóleo simples a descida é mais substancial, de acordo com os cálculos do Jornal de Negócios.

Contra a subida de 2,7 cêntimos na última segunda-feira, deverá baixar quatro cêntimos para ficar nos 1,594 euros/litro.

As previsíveis descidas de preços de ambos os combustíveis estão em linha com a queda do valor do barril de petróleo em Londres e Nova Iorque.

Em causa está o aumento dos casos de Covid-19 na China e os receios de a recessão atingir a Europa e os Estados Unidos, reduzindo a procura da matéria-prima.

Os cálculos do matutino de economia baseiam-se na evolução dos preços dos dois derivados do petróleo e do euro.

Contudo, é preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

