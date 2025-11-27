BMW Z4 fecha carreira com Final Edition para coleccionadores

É um adeus sentido, ou talvez um "até breve" para o regresso eléctrico, para uns dos roadster mais divertidos das duas últimas décadas: o BMW Z4 dá por finda a sua carreira com um especialíssimo Final Edition.

Apontado aos coleccionadores, o descapotável em questão marca o regresso da capota em lona, a contrastar com a pintura exclusiva Frozen Black fosco combinado com o acabamento M High-Gloss Shadowline.

Os travões M Sport com as pinças pintadas em High-Gloss Red "escondem-se" atrás das jantes em liga leve de 18 polegadas, que poderão ser trocadas por pares de 19 à frente e de 20 polegadas atrás.

Os detalhes a vermelho são igualmente distinguidos a bordo com pespontos contrastantes no tabliê, consola central e painéis das portas, sem esquecer os bancos M Sport em pele Vernasca e Alcantara, e o volante M em Alcantara.

O BMW Z4 Final Edition estará disponível para encomenda no final de Janeiro nas variantes sDrive20i de 197 cv e sDrive30i de 258 cv, sem esquecer o explosivo M40i de 340 cv, com a produção do roadster a encerrar em Março.

Sem preços definidos para o nosso país, na Alemanha o aumento adicional ronda os 4.200 euros para as duas versões mais potentes, subindo aos 7.400 euros na entrada de gama.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?