Seis meses após a renovação, chega ao nosso país o BMW X7 com motores a gasolina e diesel, apoiados por um sistema mild hybrid de 48 volt.

BMW X7 mais dinâmico e requintado; saiba quanto custa

Marcado por uma estética muito expressiva, o SUV de grande porte é uma reinterpretação do luxo da insígnia alemã.

As alterações visuais ganham protagonismo na dianteira, com a grelha iluminada de grande dimensão, ladeada por faróis LED afilados separados em dois níveis.

A traseira ganha mais personalidade com os novos farolins LED, enquanto de perfil se destacam os frisos cromados nas portas e nas molduras das janelas.

Interior de luxo

O interior reflecte o luxo e distinção próprio de um topo de gama premium nos acabamentos segundo a filosofia Design Pure Excellence.

As saídas de ar no tabliê foram redesenhadas enquanto na consola central o manípulo da caixa automática de oito relações desapareceu.

No seu lugar está uma pequena alavanca, ao lado do comando do sistema iDrive.

O tabliê acomoda o BMW Curved Display, com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã táctil multimédia de 14,9 polegadas com o sistema operativo 8.

O conjunto é complementado pelo sistema de climatização de quatro zonas e pelo tejadilho panorâmico.

Destacam-se ainda os bancos Comfort à frente, e o volante desportivo forrado a pele com patilhas para engrenar mais depressa as velocidades.



Muito completo nos sistemas de segurança e apoio à condução, compreende alerta de colisão frontal com travagem automática de emergência.

Dispõe ainda de velocidade de cruzeiro activa com função Stop & Go, e assistentes de estacionamento e de marcha atrás, entre outras tecnologias.

Para lá do equipamento de série diferenciado, o novo BMW X7 tem ainda como opção o novo pacote M Pro para reforçar o pendor desportivo do SUV.

O pack inclui pára-choques e frisos exteriores distintos M Shadow Line, novas ponteiras de escape e travões desportivos M em preto brilhante.



Mild hybrid em acção

Os motores que alimentam o renovado BMW X7 são os mesmos do antecessor, mas com mais potência graças à tecnologia mild hybrid de 48 volt.

A versão xDrive 40i a gasolina, que dá entrada à gama, dispõe de um bloco de 3.0 litros com 381 cv e 520 Nm.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 5,8 segundos para uma velocidade máxima "tabelada" de 250 km/hora.

Segue-se a opção diesel xDrive 40d, também com um propulsor de 3.0 litros e seis cilindros, com 340 cv e 700 Nm.



A velocidade de ponta atinge os 245 km/hora, a que se soma um "disparo" de 5,9 segundos até aos 100 km/hora.

A proposta mais emocionante é, sem dúvida, o M60i xDrive, alimentado por um bloco V8 de 4.4 litros com 530 cv e 750 Nm.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 4,7 segundos para uma velocidade máxima de 250 km/hora controlada por via electrónica.

O sistema micro-híbrido de 48 volt, com o motor-gerador eléctrico integrado na transmissão, oferece oferece 12 cv e 200 Nm suplementares.

Potência e binário são passados às quatro rodas através da caixa automática Steptronic Sport de oito relações com transmissão xDrive.

As encomendas para qualquer um dos modelos estão já abertas, com as primeiras entregas a acontecerem já a partir de Novembro.

Versão Preço X7 xDrive 40i 119.000 euros X7 xDrive 40d 134.500 euros X7 M60i xDrive 174.000 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?