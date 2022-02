BMW X4 xDrive 30d: 'diesel' com acelerações de um desportivo

Após o sucesso do X6, a BMW apostou de novo na experiência dos SUV coupé com o X4, e reforçou os seus argumentos com mudanças estéticas e mecânicas nesta segunda geração.

O BMW X4 xDrive 30d ganhou uma motorização mild hybrid de 48 volt com uma potência extra de 11 cv a juntar aos 286 cv e 650 Nm do bloco diesel biturbo de 3.0 litros.

A ele está associado uma caixa automática de oito relações e um sistema de tracção integral, capaz de levá-lo aos 245 km/hora.

Vistoso e potente

Grande, potente e muito vistoso são as principais características do renovado BMW X4 nesta variante xDrive 30d.

As linhas mantêm-se fluidas e dinâmicas, mesmo após a renovação estilística do modelo: a grelha cromada é agora maior, a dar ao conjunto um visual mais robusto.

Os faróis LED adaptativos são agora mais estreitos, e o formato e as entradas de ar no pára-choques dianteiro são diferentes, com o traseiro também a ser alvo de uma reestilização.

Se a estética exterior não passa despercebida, é quando entramos a bordo que sentimos o luxo deste SUV coupé.

O interior é de bom gosto, marcado por materiais de qualidade, mas sem cair na extravagância. Os bancos à frente e atrás são muito envolventes, próprios do grande estradista que é este BMW X4.



Com a queda acentuada do tejadilho, o espaço para os ocupantes dos bancos traseiros ficou um pouco mais apertado mas nada de demasiado grave para viajarem com todo o conforto.

E, como verdadeiro familiar que é, embora com um tom francamente mais desportivo, a bagageira apresenta-se com 525 litros de capacidade.

O ambiente tecnológico também evoluiu, marcado pelo painel de instrumentos de 12,3 polegadas num tabliê mais simples e com menos botões físicos.

O ecrã multimédia de 10,25 polegadas, que pode ser "trocado" por um de 12,3, está equipado com o sistema operativo BMW 7.0.



A marca anuncia melhorias na navegação com o BMW Maps, e mais funções para o sistema de reconhecimento de voz BMW Intelligent Personal Assistant.

Muito rápido e dinâmico

"Amaldiçoadas" pelo mercado e pelas imposições regulatórias europeias, quase deixou de fazer parte das opções do condutor uma proposta alimentada a gasóleo.

E, no entanto, este BMW X4 xDrive 30d tem todos os argumentos para quem gosta de ter um carro distinto e solícito quando piso no acelerador.

O consumo médio ronda os seis litros por cada 100 quilómetros quando conduzido em modo Eco Pro, face às selecções Comfort, Sport ou Adaptative.

Na cidade, a maneira como se desembaraça no meio do trânsito é muito enérgica, bem apoiado por um binário de 650 Nm.

A direcção é mais leve, contra uma aceleração menos eficaz, a pensar na poupança de combustível, o que significa que o modo Comfort acaba por ser a opção mais racional.

Apesar dos seus 4,75 metros de comprimento, as manobras são simples e fáceis de concretizar, mesmo para estacionar em lugares mais apertados.

As duas toneladas que pesa não o impedem de acelerar de forma emotiva quando escolho o modo Sport.

E, embora a aceleração a fundo não me cole ao banco, também não deixam de ser notáveis os menos de seis segundos que demora a chegar aos 100 km/hora a partir do zero.

Sim, quando é preciso, este coupé consegue ser bem rápido, e as reduções também são muito eficazes, apoiado por um forte sistema de travagem.



Tendo em vista o conforto a bordo, a configuração da suspensão é bem mais suave do que num verdadeiro desportivo.

Nos pisos mais degradados em algumas estradas nacionais por onde passeei, a absorção das irregularidades foi quase perfeita, com o interior bem isolado dos ruídos exteriores.

O comportamento em curva, mesmo nas mais complicadas, foi admirável. A aderência é perfeita, como se quer num premium, e quase não se perde tracção às quatro rodas.

Mesmo com um centro de gravidade mais alto, não senti a carroçaria a adornar em demasia como é vulgar encontrar nos SUV, mesmo naqueles com perfil coupé como é este o caso.

Se a posição de condução mais elevada quase trava uma postura mais desportiva, também é verdade que não encontrei dificuldades de maior para me adaptar a ela.



Em condução mais viva, o consumo andou entre os sete e oito litros/100 km, o que assegura uma autonomia bem superior a 700 quilómetros com o depósito de 68 litros atestado.

Claro que, em percursos onde não estou preocupado com consumos, o BMW X4 xDrive 30d gastou bem mais do que o assinalado pela insígnia germânica.

Mesmo assim, nada de demasiado grave, mantendo-se fiel à tradição dos diesel com consumos equilibrados.

Certo é que a condução muito apurada fazem deste carro um verdadeiro gozo sobre rodas, com uma estética muito bem conseguida.

Como SUV coupé premium que é, o preço não é baixo: arranca nos 51.210 euros, com a versão ensaiada a chegar aos 108.286 euros.

Mesmo assim, face à qualidade de consumo, às prestações na cidade e na estrada, e aos consumos bem equilibrados, não deixa de ser uma opção a ter em conta.

