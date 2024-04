BMW X3 conclui testes dinâmicos; estreia nas próximas semanas

Está muito próxima a estreia do novo X3 com que a BMW irá concorrer no segmento dos SUV de médio porte.

Só foram facilitadas imagens do modelo ainda camuflado nos testes dinâmicos que estão a acontecer em Miramas, no sul de França.

Todavia, a insígnia germânica já avançou com alguns detalhes da mecânica e do equipamento tecnológico a bordo.

Já na quarta geração, o Sports Activity Vehicle (SAV) terá opções motrizes de combustão interna com e sem electrificação, assim como híbridos plug-in.

Mais aerodinâmico

Mesmo sob a película de camuflagem, é possível ver inúmeros detalhes estilísticos no novo X3.

As ópticas são mais planas e a grelha não tem o tamanho desmesurado de outras propostas da BMW, com as jantes a irem das 20 às 22 polegadas.

Os puxadores embutidos nas portas permitiram ainda reduzir de Cx 0,29 para Cx 0,27 o coeficiente aerodinâmico.

É o X3 em destaque nos ensaios dinâmicos mas previsível será o lançamento do "irmão" X4 como SUV coupé e as respectivas séries M para ambos.

Atrás as ópticas parecem assumir um desenho muito semelhante às do BMW XM enquanto sob o difusor no modelo em teste estão dois escapes duplos a dar cor à variante M mais acelerada.



Chassis mais afinado

A BMW assegura que, face ao antecessor, recebeu alterações importantes no chassis para uma condução mais precisa e confortável.

Essa condição foi conseguida no eixo traseiro, alargando as vias ao mesmo tempo que foi reduzida a elevação.

A carroçaria está mais rígida, com o reforço dos pontos de conexão com o chassis, enquanto o eixo dianteiro avançou 19% em relação ao SUV actual.

A direcção também está mais directa enquanto as barras estabilizadoras foram modificadas para melhorar a dinâmica em curva sem comprometer o conforto.

Outra novidade é a introdução do chassis adaptativo com amortecedores controlados por via electrónica, embora esta solução seja opcional.

De série é a evolução mais recente do gestor dinâmico lateral, para garantir o controlo e distribuição do binário e limitar o deslizamento das rodas.



iDrive mais evoluído

A bordo pode contar-se com o mais recente iDrive 9.0 com uma selecção alargada de sistemas para a condução e estacionamento automatizados.

A construtora germânica assume ainda que os apoios ao condutor que o novo X3 recebe de série excede os requisitos de segurança do Euro NCAP.

Entre eles estão o apoio activo à mudança de faixa e o programador de velocidade com reconhecimento de semáforos e sinais de trânsito.

Já a assistência a manobras no estacionamento pode ser controlada através de uma aplicação no telemóvel.

