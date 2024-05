BMW Ultimate Experience: gozo total no Autódromo do Estoril

A BMW Ultimate Experience regressou ao Autódromo do Estoril na última sexta-feira com alguns dos modelos mais cobiçados da insígnia germânica.

O convite era tentador: dar a algumas dezenas de adeptos a oportunidade de conduzirem o BMW M2 de 460 cv em pista aberta, sem esquecer o M4 Competition Coupé de 510 cv.

Antes, no entanto, houve uma prova de "obstáculos" para testar as capacidades tecnológicas dos BMW iX e BMW iX1, duas das propostas eléctricas mais conseguidas da construtora bávara.

A primeira prova concretizada pelo Aquela máquina consistiu em colocar o iX1 em posição "desequilibrada", com uma das rodas (traseira ou dianteira) em suspensão.

Em teste esteve a capacidade de tracção integral proporcionada por cada um dos dois propulsores, e comprovar a distribuição de binário e de potência em cada eixo.

Seguiu-se a escalada de uma rampa empinada, sem possibilidade de ver o seu término, para perceber como é útil a função com o capô "transparente".

No ecrã central, uma câmara a 360º exibe, de forma virtual, a área imediatamente abaixo da dianteira do SUV para controlar da melhor maneira o seu andamento em terreno acidentado.

Seguiu-se um rápido slalom ao volante dum BMW i4 para perceber todo o seu dinamismo nas manobras de esquiva em acelerações curtas que quase nem dá para perceber os mais de 2.000 quilos que pesa.



Saiam da frente!

As emoções fortes estavam reservadas para o circuito do Autódromo do Estoril, com o BMW M2 a fazer as honras da casa na pista.

E que sensação foi logo dada no arranque, à conta dos 460 cv e 550 Nm do bloco turbo de 3.0 litros, sabendo que o sprint dos zero aos 100 km/hora são conseguidos em apenas 4,1 segundos.

Não chegámos a esse tempo nem era isso que se pretendia: sendo o mais pequeno e menos potente da série M, percebeu-se quão venenoso consegue ser nas recuperações à saída de cada curva.

Mesmo sendo um tracção traseira, a colagem ao alcatrão foi muito afirmativa, mais ainda quando o piloto profissional que nos acompanhava tomou conta do volante para uma pequena disputa com outro M2.

Nem há tempo para saborear a velocidade e a estrondosa banda sonora dada pelo 3.0 litros porque já estamos em cima da próxima curva.



Os travões são potentes e a direcção rápida e precisa, elementos essenciais para não ultrapassar os limites da pista… ou entrar num pião mais desgovernado ao mais pequeno erro.

Tudo acontece muito depressa para quem recusa fazer duma estrada nacional um circuito de competição, o que obriga a uma boa dose de habilidade (o chamado "kit de unhas") para evitar sustos maiores.

Uma certeza é que ninguém passa despercebido ao volante deste carro ou não fosse a aparência deste M2 totalmente diferente da restante da gama do Série 2.

Não é apenas pelos escapes duplos nem pelos reflectores traseiros montados na vertical, nem mesmo pelos pára-choques mais robustos ou pelos apêndices aerodinâmicos.

O desportivo é ligeiramente mais largo e comprido do que os seus "irmãos" mais "dóceis", condição essencial para tirar dele o maior partido.

