BMW tem um Série 5 à ''antiga''… só para o Canadá!

Para os mais reticentes em guiar um BMW "livre" de hibridação plug-in, a construtora de Munique tem uma nova proposta a enriquecer a gama do Série 5… mas apenas para o Canadá!

Trata-se do 540i xDrive Legacy Edition com micro hibridação de 48 volts, numa homenagem bem especial ao BMW 540i (E34) de primeira geração, então associado a um V8 combinado com uma caixa manual de seis velocidades.

Em destaque neste "regresso" ao passado está o bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros a gasolina com 380 cv e 540 Nm, combinado com um propulsor eléctrico de 13 kW (18 cv) e 200 Nm.

Equipado com o sistema xDrive, potência e binário são passados às quatro rodas através duma transmissão M Steptronic de oito relação com Drivelogic, para cumprir a "corrida" dos zero aos 100 km/hora em apenas 4,7 segundos.

A pintar a berlina está o tom Maldives Blue II Metallic, embora se possa optar por qualquer cor BMW Individual Manufaktur sem custos adicionais, a que se somam as jantes Individual de 21 polegadas em liga leve e o pacote M Sport Pro.

A vida a bordo é requintada, como se quer numa berlina premium, com a tecnologia a ser assegurada pelo painel Curved Display a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, apoiado pelo iDrive OS 8.5, e o sistema sonoro Bowers & Wilkins com 18 altifalantes.

Série limitada a 151 exemplares a partir dos 59 mil euros, as primeiras entregas do BMW 540i xDrive Legacy Edition acontecem antes do final do ano.

