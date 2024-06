BMW Série 1 festeja 20 anos com nova geração; saiba quanto custa

A BMW tem pronto para lançamento o novo Série 1: já na quarta geração, ganha um chassis reformulado e sistemas motrizes micro híbridos a gasolina e gasóleo mais eficientes.

Embora mantenha a plataforma do antecessor, mudam as dimensões e o equipamento a bordo, assim como o próprio desenho do compacto.

As reservas já estão abertas com um preço de partida de 39.200 euros, com os primeiros exemplares a chegarem no Outono aos concessionários nacionais.

Gama reformulada

Lançado em 2004, o BMW Série 1 comemora o 20º aniversário com uma nova geração amplamente reformulada, apenas cinco anos após o lançamento do antecessor.

A insígnia germânica sublinha a reformulação do chassis, mas sem indicar se a plataforma foi modificada para receber uma variante 100% eléctrica.

Em termos de dimensões, o compacto cresceu 4 cm de comprimento, para os 4,36 metros, e a altura aumento 2,5 cm, para os 1,46 metros.

Mantidos foram os 1,80 metros de largura, com a distância entre eixos a permanecer nos mesmos 2,67 metros e a bagageira nos 380 litros de capacidade, que baixa para 300 nas versões mild hybrid.



A dianteira totalmente redesenhada é definida pela nova grelha e pelo capô "mergulhante" para uma melhor eficácia aerodinâmica.

A grelha de duplo rim recebe barras verticais e oblíquas nas versões menos potentes, sendo horizontais na versão preparada pela divisão M.

Em todos os casos, é atrás do centro da grelha que estão agrupados os radares e sensores para os diversos assistentes à condução.

A frente mais simplificada recebe uma enorme entrada de ar na parte inferior do pára-choques e inserções pretas nas laterais onde estão "escondidos" os sensores de estacionamento.

Os faróis de nevoeiro à frente estão agora integrados nas ópticas LED, cujo desenho e assinatura luminosa também foram reformulados.

As molduras das janelas são em preto brilhante como padrão, sendo dada pela primeira vez como opção o tejadilho em preto contrastante com a cor da carroçaria.

A traseira é redefinida pelos farolins bipartidos e pelo novo difusor em preto brilhante integrado no pára-choques.

Se nas variantes menos poderosas as ponteiras dos escapes estão ocultas, o mesmo não se passa na mais potente, a exibir orgulhosamente quatro saídas bem visíveis.

E, a dar o toque final ao conjunto estão novas jantes em liga leve, de 17 a 19 polegadas segundo o nível de equipamento.

Interior revolucionado

O habitáculo sofreu uma forte evolução, com o posto de condução a ser adornado pelo Curved Display com o painel de instrumentação de 10,25 polegadas e o ecrã multimédia de 10,7.

O sistema de infoentretenimento está equipado com o recente iDrive 9 da BMW, com diversos atalhos para facilitar a navegação nos menus.

Os controlos físicos, reduzidos ao mínimo, estão ainda presentes na consola central para definir os modos de condução, ao lado do novo selector de marchas.

O interior recebe novos bancos com estofos ambientalmente sustentáveis derivados de plástico reciclado, sendo de série a função de aquecimento.



Entrada do mild hybrid

Se as mudanças estéticas por fora e por dentro são bem visíveis, a evolução dos sistemas motrizes são menos óbvias; ressalva-se o desaparecimento da letra "i" que definia antes as variantes a gasolina.

Nesta primeira fase de lançamento, a gama é distinguida pelo bloco turbodiesel de 2.0 litros e quatro cilindros.

O 118d debita 150 cv e 360 Nm, e o 120d desenvolve 163 cv e 400 Nm, sendo este último micro híbrido com tecnologia de 48 volts.

Essa opção electrificada está igualmente presente na variante 120 a gasolina, com os 170 cv e 280 Nm a serem extraídos do motor turbo de 1.5 litros com apenas três cilindros.

No topo da gama está o M135 xDrive equipado com um propulsor turbo de 2.0 litros e quatro cilindros de 300 cv e 400 Nm sem qualquer apoio eléctrico.

Como nas outras versões, esta proposta recebe de origem uma caixa automática Steptronic de dupla embraiagem com sete relações.



Sendo o mais desportivo do Série 1, equipa de origem o chassis adaptativo M, direcção desportiva, diferencial autoblocante mecânico no eixo dianteiro e tracção integral "inteligente".

As emoções estão garantidas ao mais pequeno toque no acelerador: os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 4,9 segundos, com a velocidade máxima a estar tabelada electronicamente nos 250 km/hora.

Qualquer uma das variantes já pode ser reservada no nosso país, com as primeiras entregas a acontecerem antes do final do ano.

A entrega na gama faz-se a partir dos 39.200 euros para a linha 120, com o 118d a arrancar nos 39.900 e o 120d nos 41.900 euros. Como topo de gama que é, o M135 xDrive começa nos 60 mil euros.

