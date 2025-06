BMW reduz XM a dois; versão de 653 cv ''apagada'' da gama

Foi enorme o entusiasmo quando a BMW revelou o XM, primeiro híbrido plug-in criado de raiz pela divisão M mas, três anos passados sobre a estreia, nunca conseguiu impor-se nas preferências dos adeptos de SUV ultra poderosos.

Pois a construtora germânica reformulou agora a gama, mantendo no topo a versão XM Label com os seus 748 cv e 1.000 Nm derivados do sistema M Hybrid a partir da combinação do V8 biturbo de 4.4 litros com o propulsor eléctrico.

Eliminada a versão XM de 653 cv, a entrada na gama faz-se com o XM 50e suportado pelo bloco turbo de 3.0 litros e seis cilindros com um motor eléctrico, para 476 cv e 700 Nm combinados.

Em ambas as variantes, potência e binário são passados às quatro rodas através duma caixa automática M Steptronic de oito relações, com a bateria de 29,5 kWh brutos a aumentar ligeiramente a autonomia e a elevar o carregamento de 7,4 para 11 kW DC.

A BMW anuncia novas opções para personalizar o XM Label, como a pintura Frozen Tanzanite Blue metalizada, enquanto a grelha de duplo rim pode ser pedida em preto brilhante.

O SUV de alto desempenho equipa ainda uma nova animação luminosa de boas vindas, e novas jantes de 22 polegadas em liga leve, que podem ser substituídas por um jogo de rodas M no mesmo material mas com 23 polegadas.

A pele Merino pintada em Night Blue com elementos exclusivos é proposta como opção para dar ao habitáculo um ambiente ainda mais extravagante, sendo dada à escolha outras combinações cromáticas.

Embora a estreia oficial de ambos os modelos só aconteça este fim de semana no circuito de La Sarthe onde vão correr-se as 24 Horas de Le Mans, as encomendas no nosso país já estão abertas.

O BMW XM 50e tem um preço de partida de 155.550 euros, com o exclusivo XM Label a arrancar nos 207.750 euros antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?