BMW M8 by Manhart: 823 cv a mais de 300 km/hora!

Um potente BMW M8 Competition e uma auto-estrada alemã sem limite de velocidade para pôr no alcatrão toda a potência de um V8 biturbo com 625 cv e 750 Nm.

Sim, não é preciso muito para fazer sorrir os aficionados dos super desportivos de eleição mas… e se o bólide tiver sido preparado pela Manhart?

Foi o que os especialistas holandeses do AutoTop fizeram e o resultado é simplesmente fantástico, nem que seja pelo barulho sublime do motor.

No vídeo que editaram no Youtube, vemos como um BMW M8 Competition by Manhart, com 823 cv de potência e 1050 Nm de binário, acelera a mais de 300 km/hora.

