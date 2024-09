BMW M5 Touring ''arma-se'' em rebelde com acessórios M Performance

Com o brutal BMW M5 Touring já a acelerar os seus 727 cv, nada como dar-lhe uma personalidade ainda mais vincada para fazer dele um verdadeiro demónio no alcatrão.

A carrinha híbrida plug-in com raça de super desportivo ganha acessórios inéditos M Performance, que reforçam não só o seu carácter mas principalmente a aerodinâmica.

E essa aposta está presente no divisor frontal em fibra de carbono para realçar de forma provocante a imponente entrada de ar alojada sob a grelha.

De lado percebem-se as extensões das soleiras no mesmo material, devidamente decorados com a inscrição M Performance para não apanhar desprevenidos os outros condutores.

Típico dos BMW M são os retrovisores laterais com raios duplos "forrados" a fibra de carbono enquanto a cobertura da antena é revestida em aramida para uma permeabilidade ideal.

Se a dianteira já é impressionante por si só, a popa mostra-se ainda mais assustadora com o enorme difusor, de novo em fibra de carbono, e as ponteiras de escape numa mistura de titânio e carbono.

As pequenas aletas laterais, também em carbono, somam-se à aposta aerodinâmica, ao mesmo tempo que elevam o espírito desportivo da carrinha.

Impossível de ignorar é a asa em fibra de carbono a cobrir o vidro traseiro, com a tampa do depósito de combustível no mesmo material a ser adornada com o emblema M Performance para a pura estética.

A bordo, as modificações resumem-se aos tapetes específicos M Performance a imitarem o couro, realçado pelos pespontos nas cores da BMW M.

Mais surpreendentemente, a caixa principal M Performance também foi alterada, com a capa em Alcantara e couro a imitar a fibra de carbono para proteger a chave do carro contra arranhões.

Para quem quiser o BMW M5 Touring para a pista, há bolsas especiais para proteger os jogos de rodas no transporte e armazenamento.

